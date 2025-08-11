Schalke: Rückschlag beim Ba-Verkauf

Der FC Schalke 04 muss beim Verkauf von Pape Meïssa Ba an die Queens Park Rangers deutliche Abstriche machen. Laut der ‚WAZ‘ wird S04 zum aktuellen Stand keine Ablöse für den 28-jährigen Angreifer kassieren, sondern nur dessen Gehalt einsparen. Grund dafür ist die Tatsache, dass Ba zunächst durch den Medizincheck fiel, auch eine Nachuntersuchung bestand der Senegalese nur teilweise. Als Ablöse war zuletzt eine Summe von 500.000 Euro im Gespräch.

Bas Probleme bei den medizinischen Untersuchungen kommen überraschend. Größere Verletzungen hatte der Angreifer in seiner Karriere bisher nicht erlitten. Im Januar war der Rechtsfuß für rund 300.000 Euro von Grenoble Foot zu S04 gewechselt. Für den Zweitligisten erzielte er zwei Treffer in 13 Spielen. Unter Trainer Miron Muslic hat der Wintereinkauf allerdings keine Zukunft.