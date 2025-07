VfB-Verteidiger Chase schon in Salzburg

Die Zukunft von Anrie Chase liegt offenbar in Österreich. Der 21-jährige Innenverteidiger vom VfB Stuttgart weilt bereits in Salzburg, berichtet ‚Laola1.tv‘. Ein Wechsel zu RB Salzburg könnte in Kürze über die Bühne gehen. Fix ist der Deal laut Rouven Schröder aber noch nicht.

Das Newsportal zitiert den Sportdirektor der Roten Bullen: „Es ist kein Geheimnis, dass wir da in naher Zukunft was machen wollen. Andererseits ist Anrie Chase noch nicht fit. Wir schauen uns das in aller Ruhe an.“ Eine Muskelverletzung in den Adduktoren setzte den Abwehrspieler zuletzt außer Gefecht. Dem VfB winken zwei Millionen Euro Ablöse.