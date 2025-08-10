TSG: Der Stand bei Kramaric

Andrej Kramaric geht in der anstehenden Saison in sein letztes Vertragsjahr für die TSG Hoffenheim. Ob der 34-Jährige, der seit 2016 für die Sinsheimer spielt, auch über den kommenden Sommer hinaus im Kraichgau bleibt, steht laut ‚kicker‘ aktuell noch nicht fest. Nun gab es ein erstes Gespräch zwischen der Vereinsführung und dem Kroaten. „Andrej hat uns klar signalisiert, dass er von unserem eingeschlagenen Weg überzeugt ist und mit uns in eine Richtung gehen will. Wir freuen uns sehr über Andrejs klares Bekenntnis und haben mit ihm vereinbart, dass wir bezüglich einer möglichen Vertragsverlängerung in engem Austausch bleiben“, so Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.

Auch Kramaric selbst bestätigt den harmonischen Austausch: „Das Gespräch mit der Geschäftsführung war gut, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Ich bin überzeugt davon, dass hier wieder etwas Gutes entstehen kann - wenn wir alle zusammenhalten. Dabei will ich helfen“. Trotzdem bleibt die Vertragsverlängerung bislang aus. Dem ‚kicker‘ zufolge sind beide Seiten in einigen Punkten noch weit voneinander entfernt. Während Kramaric sich gerne langfristig binden würde, bleibt man auf Vereinsseite zurückhaltender, was Laufzeit und Gehalt angeht. Aktuell geht man ohne klares Ergebnis in das finale Vertragsjahr.