Ex-Stuttgarter Kalajdzic nach Italien?

von Arouna Touray - Quelle: Gazzetta dello Sport
Sasa Kalajdzic könnte den Wolverhampton Wanderers nach drei Jahren den Rücken kehren. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, ist der Ex-Stuttgarter im Visier der US Cremonense. Dem Bericht zufolge hofft der Serie A-Aufsteiger, den 28-Jährigen, dessen Arbeitspapier in England noch bis 2027 läuft, für die kommende Saison samt Kaufoption auszuleihen – diese soll sich auf rund fünf Millionen Euro belaufen.

2022 war Kalajdzic für 18 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu den Wolves gewechselt. Die Zeit des Zwei-Meter-Stürmers auf der Insel war jedoch von Verletzungen geprägt. Für Wolverhampton absolvierte er gerade einmal 14 Partien aufgrund eines Kreuzbandrisses. Im Januar 2024 folgt eine Leihe zu Eintracht Frankfurt, auch bei den Hessen verletzte sich der 19-fache Nationalspieler nach sechs Spielen erneut am Kreuzband. Die vergangene Saison verpasste Kalajdzic komplett. Ein Transfer in die Serie A könnte der verletzungsgeplagten Karriere des gebürtigen Wieners nun neuen Schwung verleihen.

