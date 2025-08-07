VfB-Funktionär zum FC Bayern?

Womöglich wird der FC Bayern auf der Suche nach einem Nachfolger für den zum 30. September scheidenden Finanzvorstand Michael Diederich bei der Konkurrenz fündig. Wie die ‚Bild‘ berichtet, gehört Rouven Kasper zum Kandidatenkreis. Kasper war für die Münchner schon zwischen 2016 und 2022 als Global Sports Director tätig.

Im Januar 2022 folgte der Schritt zum VfB Stuttgart, wo er seitdem als Marketing-Vorstand fungiert. Ob Kasper an die Säbener Straße zurückkehrt, könnte sich laut dem Boulevardblatt erst im kommenden Jahr entscheiden. Solange vertraue man in der Chefetage auf die Doppelbesetzung aus Jan-Christian Dreesen (Vorstandsvorsitzender) und Max Eberl (Sportvorstand).