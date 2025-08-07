Bayern-Boss nimmt den Hut

Finanzvorstand Michael Diederich und der FC Bayern gehen künftig getrennte Wege. Das gibt der deutsche Rekordmeister offiziell bekannt. „Michael Diederich hat uns nach offenen und konstruktiven Gesprächen mitgeteilt, dass er seinen Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern wird. Wir wünschen Michael für seine Zukunft alles erdenklich Gute und bedanken uns sehr für seinen großen Einsatz und die gemeinsame, sehr erfolgreiche Zeit beim FC Bayern. Er hat viele Themen und Projekte angestoßen, viele neue Impulse gesetzt und wichtige Partnerschaften für eine erfolgreiche Zukunft des FC Bayern etabliert“, lässt sich FCB-Präsident Herbert Hainer zitieren.

Ein Jahr vor Vertragsende scheidet der 59-Jährige aus seinem Kontrakt beim Rekordmeister aus. Diederich soll ein „Top-Angebot“ aus der freien Wirtschaft vorliegen haben. Am gestrigen Mittwoch wurde bekannt, dass der FC Bayern den Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen anstelle von Diederich für die Wahl ins DFL-Präsidium nominierte. In der Folge gab es Gerüchte, dass der Funktionär seine Arbeit beim Klub beenden wird. Dies machen die Bayern nun offiziell.