Brisante Eberl-Ansage: Woltemade-Transfer „für uns vom Tisch“

Max Eberl hat sich erneut zur Transfersaga um Nick Woltemade geäußert. Nach dem gestrigen 4:0-Testspielsieg des FC Bayern gegen Tottenham Hotspur fasste der Sportvorstand gegenüber versammelten Pressevertretern zunächst den bekannten Stand zusammen: „Wir haben uns um den Spieler bemüht. Stuttgart hat nicht signalisiert, reden zu wollen.“

Dann der Knaller: „Und damit ist die Sache auch für uns vom Tisch.“ Ist der Wechsel also geplatzt? Eberls Worte geben das durchaus her, auch wenn der 51-Jährige hinzufügt: „Mehr kann ich da momentan nicht zu sagen.“

Woltemade mit Bayern einig

Klar scheint aber weiterhin: Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Die Bayern boten zuletzt 50 Millionen Euro Ablöse plus fünf Millionen Boni für den DFB-Stürmer. Der VfB will erst ab 65 Millionen Euro sprechen. Seit Tagen herrscht Stillstand. Man darf gespannt sein, ob sich eine der beiden Seiten noch auf die andere zubewegt. Woltemade, der sich längst mit den Bayern einig ist, ist noch bis 2028 an Stuttgart gebunden.