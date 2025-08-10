Menü Suche
Kommentar
Sunderland holt zehnten Neuzugang

von Georg Kreul - Quelle: safc.com
Régis Le Bris @Maxppp

Der AFC Sunderland rüstet seinen Kader für die anstehende Premier Leauge-Saison weiter auf. Die Black Cats geben die Verpflichtung von Linksverteidiger Arthur Masuaku bekannt. Der 31-Jährige kostet keine Ablöse, da sein Vertrag bei Besiktas vor wenigen Wochen auslief. Bei Sunderland unterschreibt der kongolesische Nationalspieler einen Zweijahresvertrag.

Sunderland AFC
Welcome to Sunderland AFC, Arthur Masuaku! ❤️👋

The left-back signs a two-year contract and becomes the Club’s 10th summer signing.
Nach den Verpflichtugen von Enzo Le Fée, Habib Diarra, Noah Sadiki, Reinildo Mandava, Chemsdine Talbi, Simon Adingra, Granit Xhaka, Robin Roefs und Marc Guiu ist Masuaku bereits der zehnte Neuzugang, den der Aufsteiger diesen Sommer verpflichtet. Die Premier Leauge ist für den in Frankreich geborenen Linksfuß kein Neuland. Von 2016 bis 2022 schnürte er die Schuhe für West Ham United.

