VfB-Flirt Swedberg setzt Unterschrift

Williot Swedberg schwört Celta Vigo die Treue. Wie der La Liga-Klub offiziell mitteilt, hat der 21-jährige Linksaußen seinen Vertrag vorzeitig bis 2029 verlängert. Das bisherige Arbeitspapier des Youngsters war bis 2027 gültig.

Swedberg war 2022 für 5,5 Millionen Euro aus seiner Heimat von Hammarby IF nach Spanien gewechselt. In 62 Pflichtspielen für Celta gelangen dem schwedischen Nationalspieler (ein Länderspiel) zehn Tore und sechs Vorlagen. An dem Offensivtalent hatte zuletzt der VfB Stuttgart Interesse gezeigt, der 1,87 Meter große Rechtsfuß sieht seine Zukunft jedoch in Vigo.