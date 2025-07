21 Millionen: Konstantelias vor VfB-Wechsel

Um Enzo Millot verdichten sich die Anzeichen eines Abgangs. Der 23-jährige Franzose steht bei Galatasaray und Atlético Madrid hoch im Kurs und besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro. Doch die Verantwortlichen beim VfB Stuttgart haben längst vorgesorgt. Ein Ersatz ist im Anflug.

Wie der ‚kicker‘ berichtet, waren die Ablöseverhandlungen zwischen den Schwaben und PAOK Saloniki um Giannis Konstantelias (22) von Erfolg gekrönt. Die Klubs haben sich dem Bericht zufolge auf eine Sockelablöse von 18 Millionen Euro geeinigt. Über Boni können drei weitere Millionen hinzukommen. Nachdem die Griechen zuletzt hartnäckig bei ihren Forderungen geblieben waren, bewegte sich Stuttgart offenbar den entscheidenden Schritt auf PAOK zu, um den Deal abzuschließen.

Obwohl Saloniki mit Konstantelias verlängern wollte, gab man letztlich klein bei. Schon am Montag soll der spielstarke Mittelfeldspieler zur Stuttgarter Mannschaft stoßen. Dann tritt der Bundesligist die Reise zum Trainingslager an den Tegernsee an. Ob sich Millot bis dahin schon verabschiedet hat, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.