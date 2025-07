Der Fahrplan für Woltemade

Nachdem der FC Bayern München die Personalie Nick Woltemade zunächst auf Eis gelegt hat, steht nun der vorläufige Fahrplan für den 23-Jährigen fest. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kehrt der Angreifer bereits heute und nicht wie geplant erst am Montag zum VfB Stuttgart zurück.

Am heutigen Vormittag soll Woltemade in Bad Cannstatt sich einer Leistungsdiagnostik und einem Fitness-Test unterziehen. Übermorgen geht es dann mit der Mannschaft der Stuttgarter ins Trainingslager nach Rottach-Egern am Tegernsee. Der Wunsch des gebürtigen Bremers hat sich aber dennoch nicht geändert – Woltemade will weiterhin zu den Bayern. Ob ein Transfer in diesem Sommer noch realisierbar ist, bleibt fraglich. An den VfB ist der zweifache deutsche Nationalspieler vertraglich noch bis 2028 gebunden. Erst ab 65 Millionen Euro Ablöse sind die Schwaben gesprächsbereit.