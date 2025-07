Bayern lässt Aznou ziehen

Adam Aznou will nicht mehr auf seine Chance beim FC Bayern warten und kehrt dem deutschen Ligaprimus nach drei Jahren den Rücken. Der FC Everton sichert sich die Dienste des 19-Jährigen, der bei den Engländern einen Vertrag bis 2029 unterschreibt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Bayern kassieren eine kolportierte Ablöse von neun Millionen Euro plus drei Millionen Euro Boni für den Linksverteidiger. Darüber hinaus könnten die Münchner Aznou theoretisch per Matching Right zurückholen, sollte Everton künftig ein Angebot für den Youngster erhalten.

„Wir bedauern, dass es mit Adam keinen weiteren gemeinsamen Weg geben konnte. Wir haben die Zielsetzung, künftig noch mehr auf unsere Talente zu setzen. In dieser Saison werden Nachwuchsspieler wie beispielsweise die, die bei der Klub-WM dabei gewesen sind, regelmäßig mit der ersten Mannschaft trainieren. Generell steht die Tür jedem offen, sich bei den Profis des FC Bayern dauerhaft zu etablieren, der jeden Tag alles für unsere gemeinsamen Ziele abruft“, gibt FCB-Sportvorstand Max Eberl zu Protokoll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim deutschen Rekordmeister sah Aznou keine Perspektive mehr. In der vergangenen Spielzeit war der marokkanische Nationalspieler eine halbe Saison nach Spanien an Real Valladolid verliehen. Mit Blick auf seine Nominierungschancen für den Afrika-Cup im Januar 2026 wollte es Aznou nicht auf einen Bankplatz in München ankommen lassen. Für die Bayern-Profis bestritt das Talent lediglich vier Pflichtspiele (25 Minuten).