City-Duo auf dem Sprung

Vitor Reis von Manchester City steht vor einem Wechsel nach Spanien. Wie die ‚Marca‘ berichtet, soll der Innenverteidiger an Partnerklub FC Girona verliehen werden. Erst im Januar wechselte der 19-Jährige für 37 Millionen Euro Ablöse von Palmeiras zu den Skyblues.

Bislang konnte sich Reis im Etihad nicht durchsetzen. Seit Januar kam der 1,86 Meter große Verteidiger nur auf 316 Spielminuten, darunter ein Spiel über 90 Minuten in der Premier League 2. Neben Reis soll ein weiteres City-Talent in Girona Erfahrung sammeln. Fabrizio Romano berichtet, dass auch Claudio Echeverri an die Katalanen verliehen werden soll. Den 19-jährigen Offensivakteur zog es im Januar 2024 für 18,5 Millionen Euro von River Plate nach Manchester. Bislang absolvierte der Argentinier allerdings erst drei Partien für Manchester.