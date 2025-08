Villarreal verpflichtet Mouriño

Santiago Mouriño tauscht innerhalb von La Liga die Klubs. Wie der FC Villarreal offiziell bekanntgibt, wechselt der 23-Jährige von Atlético Madrid zum Gelben U-Boot. Der Innenverteidiger unterschreibt einen Kontrakt bis 2030. Dem Vernehmen nach soll die Ablösesumme bei zehn Millionen Euro liegen.

Mouriño war im vergangenen Sommer für vier Millionen Euro vom Hauptstadtklub zu Deportivo Alavés gewechselt und hat in 27 Pflichtspielen beim Tabellenfünfzehnten der Vorsaison mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Atlético machte nun von der vorher vereinbarten Rückkaufoption in Höhe von vier Millionen Euro Gebrauch und verkauft den Uruguayer direkt weiter an Villarreal.