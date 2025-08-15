Barça: BVB-Flirt Fort vor dem Abflug?

Héctor Fort könnte den FC Barcelona noch in diesem Sommer verlassen. Wie Matteo Moretto berichtet, hat sich Aston Villa nach dem Außenverteidiger erkundigt. Der Kontrakt des 19-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus.

Fort zählt seit der Saison 2023/24 zum Profikader und absolvierte bislang 30 Spiele für Barça. Der La Masia-Absolvent ist ein spielstarker Verteidiger, bringt aufgrund seiner Größe von 1,85 Meter aber auch ein solides physisches Paket mit. Neben dem Premier League-Klub war zuletzt auch Borussia Dortmund am Spanier interessiert.