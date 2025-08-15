Menü Suche
Barça: BVB-Flirt Fort vor dem Abflug?

von Arouna Touray - Quelle: Matteo Moretto
Héctor Fort könnte den FC Barcelona noch in diesem Sommer verlassen. Wie Matteo Moretto berichtet, hat sich Aston Villa nach dem Außenverteidiger erkundigt. Der Kontrakt des 19-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus.

Fort zählt seit der Saison 2023/24 zum Profikader und absolvierte bislang 30 Spiele für Barça. Der La Masia-Absolvent ist ein spielstarker Verteidiger, bringt aufgrund seiner Größe von 1,85 Meter aber auch ein solides physisches Paket mit. Neben dem Premier League-Klub war zuletzt auch Borussia Dortmund am Spanier interessiert.

