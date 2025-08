Roefs unterschreibt in Sunderland

Der AFC Sunderland darf sich auf einen neuen Torhüter freuen. Wie die Black Cats offiziell vermelden, verlässt Robin Roefs den niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen und unterschreibt einen Fünfjahresvertrag beim Premier League-Aufsteiger. Dem Vernehmen nach fließen rund 10,5 Millionen Euro Ablöse plus drei Millionen an zusätzlichen Boni.

Der Niederländer feierte in der vergangenen Saison seinen Durchbruch. Für Nijmegen hatte der 1,93 Meter große Keeper 32 Partien in der Eredivisie absolviert, in denen er zehnmal ohne Gegentor geblieben war. Bei der U21-EM hütete Roefs das Tor der Niederländer, ehe man im Halbfinale gegen England (1:2) ausschied. Bei Sunderland ist der 22-Jährige als neue Nummer eins eingeplant.