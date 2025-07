BVB verkauft Bueno

Guille Bueno verlässt Borussia Dortmund ein Jahr vor Vertragsende in Richtung seiner spanischen Heimat. Einem Bericht der ‚Marca‘ zufolge steht der 22-jährige Linksverteidiger vor dem Wechsel zu La Liga-Absteiger Real Valladolid. Die Schwarz-Gelben sollen sich mit einer Ablöse in Höhe von rund 200.000 Euro zufriedengeben. Zudem habe sich der BVB eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert.

Bueno war 2021 aus der Jugend von Deportivo La Coruña nach Dortmund gewechselt. Seitdem absolvierte er 65 Partien in der 3. Liga für die Zweitvertretung, zu einem Profi-Einsatz kam der Linksfuß allerdings nicht. Bueno lief in der vergangenen Saison leihweise für den SV Darmstadt 98 und konnte sich dort als Stammspieler etablieren. In Valladolid winkt ihm ein Dreijahresvertrag.