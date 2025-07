Zwei Bedingungen: Bundesliga-Wechsel für Werner?

Timo Werner soll bei RB Leipzig von der Gehaltsliste gestrichen werden. Mit seinem bis 2026 datierten Vertrag heimst der 29-Jährige satte zehn Millionen Euro Jahresgehalt ein, obwohl RB nicht mehr mit ihm plant.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interesse gibt es nun aus der Bundesliga. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird Werner intern bei Borussia Mönchengladbach diskutiert. Demzufolge sind die Fohlen von seiner Variabilität überzeugt und könnten sich einen Wechsel unter zwei Bedingungen vorstellen.

Zum einen müsste der schnelle Offensivakteur auf etwa zwei Drittel seines aktuellen Salärs verzichten, um in die Gehaltsstruktur am Niederrhein zu passen. Zum anderen wären die Gladbacher dem Boulevardblatt zufolge darauf angewiesen, dass Leipzig Werner ablösefrei ziehen lässt. Angesichts der Kosten, die RB durch einen Abgang sparen könnte, ist eine solche Überlegung wohl gar nicht mal so unwahrscheinlich.