Bundesliga-Interesse: Gutiérrez will weg

Linksverteidiger Miguel Gutiérrez sieht seine Zukunft nicht mehr beim FC Girona. Laut ‚The Athletic‘ will der 24-Jährige den spanischen Erstligisten verlassen und hat seinen Berater gewechselt, um einen Transfer zu forcieren. Dem Bericht zufolge sind Vereine aus der Bundesliga, England und Italien interessiert.

Der Spanier hat in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro verankert. 50 Prozent der Transferrechte liegen bei Real Madrid. In der Vergangenheit hatten bereits Borussia Dortmund und der FC Bayern die Fühler nach Gutiérrez ausgestreckt, der seit 2022 in Girona spielt.