Neuer Messi für Barça? | Vini provoziert wieder

Deutliche Parallelen

Lange Zeit trieb beim FC Barcelona ein gewisser Lionel Messi sein Unwesen. Der Argentinier zerschoss die spanische Liga und holte mit den Katalanen einen Titel nach dem anderen. Nach dessen Abgang fiel nicht nur der sportliche Input weg, sondern auch ein gewaltiges Stück Identität. Erst Lamine Yamal (18) schickt sich an, in die Fußstapfen des heute 38-Jährigen zu treten. Doch die Blaugrana haben auch einen weiteren möglichen Nachfolger im Visier.

Wie ‚TNT Sports‘ berichtet, beobachtet Barça Ian Subiabre von River Plate. Der 18-Jährige ist nicht nur Argentinier, sondern ebenfalls Linksfuß und wie der junge Messi auf dem Flügel beheimatet. Berater des Talents ist Legende Claudio Caniggia, der derzeit in Europa weilt. Ganz günstig ist Subiabre aber nicht, die Ausstiegsklausel beträgt knapp 26 Millionen Euro. Viel Geld für das chronisch klamme Barça.

Warum immer ich?

Vinicius Junior polarisiert, Vinicius Junior eckt an. Kaum ein Spieler geht den Fans mit seinem Gehabe so sehr auf die Nerven wie der exzentrische Brasilianer. Normalerweise wusste der 25-Jährige wenigstens mit seinen fußballerischen Fähigkeiten zu glänzen, doch auf die konnte er sich in den vergangenen Monaten nicht mehr durchgehend verlassen. Nun hat Vini wieder für einen Glanzmoment gesorgt, allerdings mit einer ganzen Menge an Begleiterscheinungen.

Beim 3:0-Sieg gegen Real Oviedo legte sich der Flügelspieler nach seiner Einwechslung ganz schnell mit dem Schiedsrichter an, nachdem dieser ihn der Schwalbe bezichtigt und mit Gelb belegt hatte. Auch die Fans beschimpften ihn als „Narr“. Nach seiner Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:0 richtete er dann ein paar Worte an den Schiri und provozierte die Fans, indem er ihnen zu verstehen gab, dass Oviedo bald wieder absteigt. In den sozialen Medien war von Reue keine Spur. „So bin ich halt“, postete er. Die ‚Sport‘ spricht einem Großteil der Fans aus der Seele und meint: „Vinicius lernt nicht und bleibt arrogant.“