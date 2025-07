Fast fix: Köln findet Rechtsverteidiger

Der 1. FC Köln entscheidet das Rennen um Sebastian Sebulonsen von Bröndby IF wohl für sich. Wie der ‚Express‘ und ‚Sky‘ übereinstimmend berichten, steht der Bundesligist kurz vor der Verpflichtung des 25-jährigen Norwegers. Die Ablöse pendelt sich den Berichten zufolge bei zwei bis drei Millionen Euro ein.

Der Rechtsverteidiger, dessen Vertrag in Dänemark im kommenden Sommer ausläuft, soll noch vor Beginn des Trainingslagers am Samstag zu den Geißböcken stoßen. Auch US Sassuolo bot um Sebulonsen mit, den Zuschlag erhält nun aller Voraussicht nach aber der FC.