Nelson vor Arsenal-Abschied

Der FC Fulham arbeitet an einer Rückkehr von Rechtsaußen Reiss Nelson (25) vom FC Arsenal. Laut ‚The Athletic‘ befinden sich die Vereine in fortgeschrittenen Gesprächen. Im Raum stehen ein permanenter Transfer oder eine Leihe mit Kaufoption, wobei die Gunners eine Kaufpflicht vorziehen würden. Während die Chancen des Ex-Hoffenheimers auf Einsatzzeiten bei Arsenal aufgrund der Zugänge von Noni Madueke (23) vom FC Chelsea und Viktor Gyökeres (27) von Sporting Lissabon für zusammen mehr als 110 Millionen Euro sinken, suchen die Cottagers nach den Abgängen von Willian (36) und Carlos Vinicius (30) nach frischem Offensiv-Personal.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während seiner Leihe in der vergangenen Saison kam Nelson für Fulham in 13 Spielen zum Einsatz, ehe er sich am Oberschenkel verletzte und für die restliche Spielzeit ausfiel. Sein Vertrag beim FC Arsenal läuft noch bis 2027 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Während ‚The Athletic‘ von einer zeitnahen Einigung zwischen den Vereinen berichtet, könnte Nelson laut ‚The Independent‘ auch in einem möglichen Transfer von Eberechi Eze (27) von Crystal Palace zu den Gunners verrechnet werden.