Köln-Zukunft: Klare Worte von Waldschmidt

Für Luca Waldschmidt (29) ist ein vorzeitiger Abschied vom 1. FC Köln kein Thema. Im Interview mit dem ‚Express‘ findet der Offensivspieler eine klare Antwort auf die Frage, ob er seinen bis 2027 laufenden Vertrag beim Aufsteiger erfüllen möchte: „Definitiv, ja. Es war letztes Jahr die deutlich schwierigere Entscheidung, den Weg mit in die zweite Liga zu gehen. Was wir dann erreicht haben, war das absolute Ziel. Jetzt habe ich extrem Bock, wieder in der Bundesliga zu spielen mit dem FC.“

Waldschmidt schnürt seine Schuhe seit zwei Jahren in der Domstadt und bestritt für Köln bislang 57 Einsätze, in denen er 13 Tore und vier Vorlagen beisteuerte. In der vergangenen Spielzeit legte der Linksfuß einen starken Schlussspurt hin, als er mit acht Scorerpunkten (fünf Tore, drei Vorlagen) in den letzten zehn Ligapartien zur erfolgreichen Bundesliga-Rückkehr beitrug.