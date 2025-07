Burkardt-Deal: Heidel mit Spitze gegen SGE

Kurz vor dem bevorstehenden Wechsel von Jonathan Burkardt zu Eintracht Frankfurt stichelt Mainz-Sportvorstand Christian Heidel gegen die Eintracht. „Wir haben zwei Monate, seitdem dieses Thema auf ist, nie darüber gesprochen, weil wir Verhandlungen nicht über die Öffentlichkeit führen. In Frankfurt gibt’s da teilweise andere Methoden. Damit müssen wir leben“, zitiert die Bild Heidel. Aussagen von SGE-Sportvorstand Markus Krösche zum Burkardt-Wechsel existieren jedoch nicht in der Öffentlichkeit.

Am gestrigen Mittwoch sickerte jedoch durch, dass sich Mainz und Frankfurt bezüglich der Ablöse für Burkardt geeinigt haben. Der 24-jährige Goalgetter wechselt demnach für etwas unter 25 Millionen Euro in die Mainmetropole. Die Verträge sollen laut Bild zeitnah ausgearbeitet werden. Burkardt winkt bei der Eintracht ein Vertrag bis 2030 mit einem Jahresgehalt über 2,5 Millionen Euro plus Boni.