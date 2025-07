Absurdes Openda-Angebot im Anflug?

Neben Juventus Turin und der SSC Neapel wirft ein weiterer Serie A-Klub die Angel nach Loïs Openda (25) aus. Laut dem ‚Corriere dello Sport‘ beschäftigt sich Champions League-Finalist Inter Mailand intensiv mit dem Stürmer von RB Leipzig.

Hinter den Kulissen sollen bereits Überlegungen laufen, wie Openda am besten vom Bundesligisten loszueisen ist. Zunächst wolle Inter Platz schaffen und Angreifer Mehdi Taremi (32) verkaufen, dann bei Openda in die Offensive gehen.

Die Mailänder, berichtet der ‚Corriere dello Sport‘ weiter, möchten eine Ablöse von 30 bis 35 Millionen Euro nicht überschreiten. Ob RB da mitspielt, stellt auch die italienische Zeitung infrage. Schließlich schwebten den Sachsen im Verkaufsfall zuletzt noch 75 Millionen Euro vor. Selbst der Einkaufspreis – Leipzig zahlte 2023 noch 40 Millionen an den RC Lens – wäre nicht erreicht.

Nach einer durchwachsenen Leipzig-Saison, die für Openda aber immer noch ordentliche 24 Scorerpunkte (13 Tore, 11 Assists) in 45 Pflichtspielen bereithielt, spekuliere Inter auf einen gesunkenen Marktwert. Ins Spiel bringt der ‚Corriere dello Sport‘ auch eine Leihe mit Kaufverpflichtung. Klar ist so oder so: Wollen die Nerazzurri Openda, müssen sie sich noch ein gutes Stück strecken.