Vier Verehrer: Chiesa vor Italien-Rückkehr?

Der beim FC Liverpool nicht glücklich gewordene Federico Chiesa könnte nach nur einem Jahr nach Italien zurückkehren. Nach FT-Informationen sind gleich vier Vereine aus der Serie A an einer Verpflichtung des 27-Jährigen interessiert, von denen Atalanta Bergamo bereits ein Angebot über 15 Millionen Euro vorbereitet hat. Neben den Bergamasken beobachten auch Ex-Klub AC Florenz, die AS Rom und der FC Bologna den flexiblen Angreifer. Vor allem Atalanta ist nach dem 65 Millionen schweren Wechsel von Mateo Retegui (26) zu Al Qadsiah und dem drohenden Abgang von Ademola Lookman (27) zu Ligakonkurrent Inter Mailand auf der Suche nach frischem Personal für die Offensive.

Wie ‚Sportitalia‘ berichtet, winkt Chiesa in Bergamo ein Dreijahresvertrag, von dem der FC Liverpool die Hälfte des Gehaltes übernehmen würde. Allerdings bestehen noch Zweifel an Chiesas Fitnesszustand, der bei den Reds lediglich auf 14 Einsätze kam (zwei Tore und zwei Vorlagen) und zuletzt nicht für die Saisonvorbereitung nominiert wurde. Die Zeichen stehen also klar auf Trennung. Für den Italiener, der für Juventus Turin und den AC Florenz in 284 Spielen 66 Tore und 49 Vorlagen beisteuerte, wäre die Rückkehr in die Serie A eine Chance, sich vor der Weltmeisterschaft 2026 erneut für die Nationalmannschaft zu empfehlen.