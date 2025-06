Schnäppchen-Klausel: BL-Trio kämpft um Herold

Nach einem fulminanten Saisonstart brach der Karlsruher SC spätestens zur Rückrunde ein und musste die eigenen Aufstiegsträume abermals begraben. Nichtsdestotrotz möchten viele Akteure der Badener den Sprung in die Bundesliga wagen. Zu diesen könnte auch David Herold gehören, dem gleich drei Vereine aus dem Oberhaus schöne Augen machen.

Wie die ‚ka-news‘ berichten, steht der Linksverteidiger beim VfB Stuttgart, dem FC Augsburg und dem 1. FC Heidenheim auf dem Zettel. Während das Interesse der Schwaben etwas erkaltet sein soll, buhlt Heidenheim intensiv um den 22-Jährigen.

In Herolds Arbeitspapier ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 3,5 Millionen Euro verankert. Da der Kontrakt 2026 ausläuft, steht der KSC unter großem Verkaufsdruck, will man noch eine Ablöse für Herold generieren. Ein Umstand, der den interessierten Vereinen zugutekommen könnte.