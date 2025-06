RB schaltet Gang hoch bei Rômulo

Bei RB Leipzig wappnet man sich offenbar etwas konkreter für einen potenziellen Abgang von Benjamin Sesko (22). Nach Informationen von Sacha Tavolieri geben sich die Sachsen inzwischen große Mühe beim Brasilianer Rômulo von Göztepe. Dass RB Interesse am 23-Jährigen hat, wurde vor einer Woche schon berichtet, nun heißt es beim belgischen Journalisten, man habe den Torjäger als oberstes Transferziel auserkoren und bereits Gespräche mit dem Spielerlager initiiert.

Rômulo selbst sei sehr an einem Wechsel in die Bundesliga interessiert, so Tavolieri. Über eine mögliche Ablösesumme werden keine Angaben gemacht, der 1,93 Meter große Mittelstürmer steht noch bis 2028 beim türkischen Erstligisten unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison erzielte der Rechtsfuß wettbewerbsübergreifend 17 Tore und lieferte zehn Assists in 33 Pflichtspielen.