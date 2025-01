25 Millionen: Topklub will Stuttgarts Chabot

Für schmale vier Millionen Euro hatte der VfB Stuttgart Jeff Chabot (26) im vergangenen Sommer per Ausstiegsklausel vom 1. FC Köln losgeeist. Schnell ergatterte sich der Neuzugang einen Platz in der Anfangself von Chefcoach Sebastian Hoeneß.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach einem Jahr könnte das Kapitel im Schwabenland für Chabot schon zu Ende gehen. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat nämlich Juventus Turin ein Auge auf den Linksfuß geworfen. Beim direkten Aufeinandertreffen in der Champions League (1:0) habe er der Führungsetage der Alten Dame so imponiert, dass über einen konkreten Vorstoß diskutiert wird.

Angedacht sei ein Sommer-Transfer, 20 bis 25 Millionen Euro werden vom Pay-TV-Sender als mögliche Ablösesumme in den Raum geworfen. In Stuttgart steht Chabot noch bis 2028 unter Vertrag. Wird sich zeigen, ob der frühere deutsche U-Nationalspieler seine über weite Strecken gute Leistungen in der Rückrunde bestätigen kann respektive Juve dann im Anschluss an die Saison ernst macht.