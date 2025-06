VfB-Flirt David vom Markt

Promise David bleibt bei Union Saint-Gilloise. Wie der Verein offiziell bekanntgibt, wird das Arbeitspapier des Stürmers bis 2029 verlängert. Der 23-Jährige kam wettbewerbsübergreifend in der abgelaufenen Spielzeit auf 29 Scorer (24 Tore, fünf Vorlagen) in 41 Spielen und verhalf Saint-Gilloise damit zum Meistertitel.

Aufgrund der starken Saison stand David auf dem Einkaufszettel einiger Klubs, darunter auch der VfB Stuttgart. Der 1,95 Meter große Kanadier, der im Juni sein Debüt in der Nationalmannschaft feierte, bleibt den Belgiern treu und wird mit ihnen in der kommenden Saison in der Champions League auflaufen.