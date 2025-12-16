Menü Suche
Neuer Job für Fellaini

von Dominik Schneider
Marouane Fellaini im Einsatz für Shandong Taishan @Maxppp

Marouane Fellaini kehrt nach Belgien zurück. Wie Sporting Charleroi bekanntgibt, übernimmt der 87-fache Ex-Nationalspieler eine beratende Tätigkeit beim Erstligisten. In der Vereinsmitteilung heißt es, Fellaini werde „gelegentlich während der Woche sowie bei den Spielen von Sporting anwesend sein und seine gesamte Erfahrung, seinen Kampfgeist und sein Fachwissen in den Dienst der Charleroi-Mannschaft stellen“.

Royal Charleroi Sporting Club
Le Sporting de Charleroi est heureux d’annoncer que, durant son séjour temporaire en Belgique, Marouane Fellaini sera intégré au sein de son staff technique.

#RCSC #NapoleonScore ⚫️⚪️
Im Februar 2024 beendete der 38-Jährige seine Karriere. Zuletzt lief er in der chinesischen Super League auf. Seinen Karrierehöhepunkt feierte Fellaini als Spieler von Manchester United. Unter anderem gewann der einstige Mittelfeldspieler mit den Red Devils 2017 die Europa League.

