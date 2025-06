Stuttgart an 24-Tore-Stürmer dran

Ermedin Demirovic (27) vom VfB Stuttgart macht sich Gedanken um seine Zukunft. Dem Vernehmen nach schließt der bosnische Torjäger einen Abgang nicht kategorisch aus. Zudem zeigt sich der Bundesligist verkaufsbereit, sollte ein passendes Angebot eintreffen.

Der Grund liegt auf der Hand: Demirovic stand in der abgelaufenen Spielzeit zwar in allen 34 Partien auf dem Feld und erzielte starke 15 Treffer, fand sich aber lediglich 20 Mal in der Startelf wieder.

Um auf etwaige Szenarien vorbereitet zu sein, schauen sich die Schwaben nach Verstärkung um. Ein interessanter Name, der mit dem DFB-Pokalsieger in Verbindung gebracht wird, ist Promise David (23) von Union Saint-Gilloise.

Beeindruckendes Auftreten

Der belgischen ‚La Dernière Heure‘ zufolge zählt der VfB neben Stade Rennes, dem OSC Lille, Racing Straßburg und einem namentlich nicht genannten englischen Topklub zu den Interessenten für den Sturm-Riesen (1,95 Meter).

Nicht nur ein Blick in die Statistik belegt, warum so viele Vereine Schlange stehen. Der 24-Tore-Angreifer bringt ein interessantes Profil mit, ist kopfballstark, physisch unglaublich präsent, aber auch schnell und eiskalt vor dem Tor.

Der Kanadier könnte also das nächste große Versprechen für die Zukunft sein. Gleichzeitig bewegt sich das Preisschild offenbar im überschaubaren Rahmen – etwas mehr als 15 Millionen Euro müssten es laut der Boulevardzeitung sein, um David zwei Jahre vor Vertragsende aus Belgien loszueisen.