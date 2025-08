HSV: Die Preise für Omari & Gocholeishvili

Für eine Festverpflichtung von Giorgi Gocholeishvili (24) und Warmed Omari (25) müsste der Hamburger SV tief in die Tasche greifen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist die Kaufoption von Rechtsverteidiger Gocholeishvili mit vier Millionen Euro doppelt so hoch angesiedelt wie der Passus bei Innenverteidiger Omari, der bei zwei Millionen Euro liegt.

Bei beiden Spielern übernehmen die Rothosen Teile des Gehalts und zahlen eine übliche Leihgebühr an Shakthar Donezk beziehungsweise Stade Rennes. Beide Verteidiger absolvierten am heutigen Mittwoch bereits ihren Medizincheck in der Elbmetropole.