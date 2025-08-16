Menü Suche
Kommentar
Premier League

45 Millionen: Fulham vor Rekordtransfer

von Dominik Sandler - Quelle: as
1 min.
Kevin hat den Ball im Blick @Maxppp

Der FC Fulham steht kurz vor der Verpflichtung von Kevin. Wie die ‚as‘ berichtet, fliegen die Berater des Brasilianers in der kommenden Woche nach London und werden dort den Deal unter Dach und Fach bringen. Laut der spanischen Zeitung werden die Cottagers zwischen 40 und 45 Millionen Euro an Shaktar Donetsk überweisen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit wird der 22-Jährige der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte. Diesen Status hat bislang Emile Smith Rowe (25) inne, der vergangene Saison für 32 Millionen zu Fulham gewechselt war. Kevin ist in der Offensive variabel einsetzbar und machte in dieser Spielzeit schon in der Quali der Europa League auf sich aufmerksam, in der er vier Tore und zwei Vorlagen in drei Spielen beisteuern konnte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Shakhtar
Fulham
Kevin

Weitere Infos

Premier League Premier League
Shakhtar Logo Schachtjor Donezk
Fulham Logo FC Fulham
Kevin Kevin
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert