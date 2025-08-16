45 Millionen: Fulham vor Rekordtransfer

Der FC Fulham steht kurz vor der Verpflichtung von Kevin. Wie die ‚as‘ berichtet, fliegen die Berater des Brasilianers in der kommenden Woche nach London und werden dort den Deal unter Dach und Fach bringen. Laut der spanischen Zeitung werden die Cottagers zwischen 40 und 45 Millionen Euro an Shaktar Donetsk überweisen.

Damit wird der 22-Jährige der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte. Diesen Status hat bislang Emile Smith Rowe (25) inne, der vergangene Saison für 32 Millionen zu Fulham gewechselt war. Kevin ist in der Offensive variabel einsetzbar und machte in dieser Spielzeit schon in der Quali der Europa League auf sich aufmerksam, in der er vier Tore und zwei Vorlagen in drei Spielen beisteuern konnte.