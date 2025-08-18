Eredivisie
Schlimme Verletzung bei Ex-Gladbacher Pléa
1 min.
@Maxppp
Die PSV Eindhoven muss lange auf die Qualitäten von Alassane Pléa verzichten. Der 32-jährige Stürmer verletzte sich im Spiel gegen Twente Enschede (2:0) am gestrigen Sonntag schwer am Knie und wird mindestens die komplette Hinrunde verpassen.
Unter der Anzeige geht's weiter
PSV @PSV – 20:30
Alassane Pléa will be out of action for the foreseeable future after sustaining cartilage damage in his knee.Bei X ansehen
Unfortunately, PSV does not expect the 32-year-old striker to be available for the remainder of the first half of the season and possibly a part of the second half.
Unfortunately, PSV does not expect the 32-year-old striker to be available for the remainder of the first half of the season and possibly a part of the second half.
Der Knorpel des ehemaligen Gladbach-Profis wurde in Mitleidenschaft gezogen und Pléa wird sich wohl noch in der laufenden Woche einer Operation unterziehen. Anschließend wird der Franzose eine lange Rehaphase beginnen. Möglich, dass PSV nun nochmal auf dem Transfermarkt aktiv wird und einen Ersatz für Pléa verpflichtet.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden