Schlimme Verletzung bei Ex-Gladbacher Pléa

Die PSV Eindhoven muss lange auf die Qualitäten von Alassane Pléa verzichten. Der 32-jährige Stürmer verletzte sich im Spiel gegen Twente Enschede (2:0) am gestrigen Sonntag schwer am Knie und wird mindestens die komplette Hinrunde verpassen.

Der Knorpel des ehemaligen Gladbach-Profis wurde in Mitleidenschaft gezogen und Pléa wird sich wohl noch in der laufenden Woche einer Operation unterziehen. Anschließend wird der Franzose eine lange Rehaphase beginnen. Möglich, dass PSV nun nochmal auf dem Transfermarkt aktiv wird und einen Ersatz für Pléa verpflichtet.