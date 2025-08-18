VfB: Preis für Demirovic gefallen?

Das Interesse von Leeds United an Ermedin Demirovic ist weiterhin da. Laut der ‚Bild‘ wären die Verantwortlichen des VfB Stuttgart ab einer Offerte über 25 Millionen Euro bereit, am Verhandlungstisch Platz zu nehmen. Der ‚kicker‘ hatte vor wenigen Tagen noch von einem XXL-Preisschild in Höhe von 40 Millionen Euro berichtet.

Konkret sind die Engländer bisher aber noch nicht geworden, ein Angebot liegt dementsprechend nicht vor. Das könnte sich in den kommenden Tagen aber noch ändern. Stand jetzt drängen aber weder Leeds noch der 27-jährige Bosnier unbedingt auf einen Wechsel.