Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

VfB: Preis für Demirovic gefallen?

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
Demirovic im VfB-Dress @Maxppp

Das Interesse von Leeds United an Ermedin Demirovic ist weiterhin da. Laut der ‚Bild‘ wären die Verantwortlichen des VfB Stuttgart ab einer Offerte über 25 Millionen Euro bereit, am Verhandlungstisch Platz zu nehmen. Der ‚kicker‘ hatte vor wenigen Tagen noch von einem XXL-Preisschild in Höhe von 40 Millionen Euro berichtet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Konkret sind die Engländer bisher aber noch nicht geworden, ein Angebot liegt dementsprechend nicht vor. Das könnte sich in den kommenden Tagen aber noch ändern. Stand jetzt drängen aber weder Leeds noch der 27-jährige Bosnier unbedingt auf einen Wechsel.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Stuttgart
Leeds
Ermedin Demirović

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Leeds Logo Leeds United
Ermedin Demirović Ermedin Demirović
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert