Union: Die Details zum Köhn-Deal

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Derrick Köhn (26) wird am heutigen Dienstag die medizinischen Untersuchungen für seinen Wechsel zu Union Berlin absolvieren. Laut ‚Sky‘ winkt dem Linksverteidiger in Köpenick anschließend ein frischer Vierjahresvertrag. Derweil werde Galatasaray ein Jahr vor Vertragsende mit knapp unter fünf Millionen Euro entschädigt.

Darüber hinaus soll eine 20-prozentige Weiterverkaufsklausel Teil des Deals sein. Unter anderem Weder Bremen beschäftigte sich ebenfalls mit einer erneuten Zusammenarbeit mit Köhn, geht nun allerdings leer aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
