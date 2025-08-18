20 Millionen: Brobbey zurück in die Bundesliga?

Während seiner Zeit bei RB Leipzig konnte Brian Brobbey (23) der Bundesliga seinen Stempel nicht aufdrücken. Der Youngster kam als Rohdiamant nach Sachsen, bekam den Feinschliff aber erst später in seiner Karriere. Insgesamt stehen neun Bundesliga-Spiele auf Brobbeys Konto, ein Tor blieb ihm vergönnt. Das könnte sich vielleicht noch ändern.

Denn der niederländische ‚ESPN‘-Ableger nennt den VfB Stuttgart als möglichen Abnehmer für den wuchtigen Angreifer. Die Schwaben sollen ebenso Interesse zeigen wie die AS Rom und der AFC Sunderland. Am heißesten ist aber wohl die Spur zu Stade Rennes. Schon zeitnah wollen die Franzosen in direkte Verhandlungen mit Ajax Amsterdam eintreten, um einen Transfer auszuloten.

20-Millionen-Preisschild

Dem TV-Sender zufolge verlangt Ajax für den Verkauf des achtfachen Nationalspielers mindestens 20 Millionen Euro. In der laufenden Transferperiode erwirtschafteten die Schwaben durch zahlreiche Abgänge ein Transferplus. Ob der VfB nach der Verpflichtung von Tiago Tomás (23) für 13 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg einen weiteren Angreifer holt, ist unklar.

Sollte sich bei Nick Woltemade (23) noch etwas tun, könnte vor allem im Sturmzentrum großer Bedarf herrschen. Ähnlich sieht es bei Ermedin Demirovic (27) aus, an dem Leeds United interessiert ist. Wird einer der beiden verkauft, wäre die Verpflichtung von Brobbey finanziell zu stemmen – sollte der Rechtsfuß dann nicht schon längst seine Zelte in Frankreich aufgeschlagen haben.