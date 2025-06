Erste Einigung im Williams-Poker

Nach der Absage von Florian Wirtz (22), den es zum FC Liverpool verschlägt, ist Nico Williams (22) zum neuen Wunschspieler beim FC Bayern München avanciert. Doch auch beim Flügelflitzer muss man sich mit einigen Mitbewerbern auseinandersetzen. Nun hat der Rechtsfuß eine erste Entscheidung getroffen.

Nach FT-Informationen hat Williams eine Einigung mit dem FC Barcelona erzielt. Der spanische Nationalspieler hat einem Vertrag bis 2031 zugestimmt. Auch das Gehalt kann sich sehen lassen, rund zwölf Millionen Euro würde Williams in Katalonien einstreichen.

Billig würde der Transfer für Barça nicht. In Williams‘ Arbeitspapier ist eine Ausstiegsklausel von rund 60 Millionen Euro verankert. Eine Summe, von der Athletic Bilbao nicht abweichen will. Den Bayern droht nach Wirtz nun die zweite große Transferschlappe in diesem Sommer.