Millionen-Gewinn: Lautern gibt Kaloc ab

Der 1. FC Kaiserslautern darf in Kürze wohl ein sattes Transferplus in der Bilanz verzeichnen. Mittelfeldspieler Filip Kaloc steht nach Informationen der ‚Bild‘ vor dem Wechsel zu Ludogorets Razgrad. Der bulgarische Champions League-Teilnehmer zahlt dem Bericht zufolge 2,8 Millionen Euro Ablöse für den 1,90-Hünen. Lautern selbst hatte vor einem Jahr rund 500.000 Euro für Kaloc gezahlt.

Bei den Pfälzern war der 25-Jährige gesetzt und absolvierte in der vergangenen Spielzeit 30 Einsätze in der Liga. Bevor der Deal über die Bühne geht, seien nur noch letzte Formalitäten zu klären, so das Boulevardblatt.