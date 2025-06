Schalke droht Kalas-Ausfall

Der FC Schalke muss womöglich länger ohne Tomas Kalas auskommen. Am Rande des Trainingsauftakts am heutigen Samstag rechnete Sportdirektor Youri Mulder mit einer längeren Zwangspause aufgrund von Knieproblemen für den 32-Jährigen: „Es ist schon ein bisschen ernsthafter. Bei Tomas müssen wir vorsichtig sein, eine gute Diagnose machen und dann schauen, was passiert.“ Eine genaue Diagnose ist noch nicht bekannt.

Der Innenverteidiger plagte sich in der Vergangenheit bereits häufiger mit Knieproblemen rum. Unabhängig von Kalas wird sich im Abwehrzentrum der Knappen noch einiges tun. Unter anderem Nikola Katic (28) von Plymouth Argyle soll kommen.