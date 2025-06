BVB: Bellingham mit Startelf-Debüt

Niko Kovac lässt Jobe Bellingham von der Leine. Wie Borussia Dortmund bekanntgibt, steht der Mittelfeldspieler in der Startelf bei der Klub-WM-Partie gegen die Mamelodi Sundowns am heutigen Samstag (18 Uhr). Am ersten Spieltag gegen Fluminense (0:0) kam Bellingham noch von der Bank.

Der 19-Jährige wechselte vor knapp zwei Wochen vom AFC Sunderland zu den Schwarz-Gelben. Vergleiche mit seinem Bruder Jude (21), der ebenfalls für den BVB spielte, scheut der Schlaks jedoch.