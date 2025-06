Konkreter Plan: BVB-Angebot für Top-Talent

Wenn es um den FC Santos geht, kommt automatisch der Gedanke an Pelé oder Neymar (33). Beide stammen aus der Talentschmiede des brasilianischen Erstligisten, der für seine herausragende Jugendarbeit bekannt ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vielleicht auch deshalb schaut Borussia Dortmund dort genauer hin – und ist offenbar fündig geworden. ‚Globo Esporte‘ berichtet, dass der BVB mit dem 16-jährigen Mittelstürmer Fernando Pradella verhandelt. Der Bundesligist habe dem FC Santos bereits ein erstes Angebot in Höhe von vier Millionen Euro unterbreitet.

In rund drei Wochen wird Pradella 17. Der Plan sieht vor, dass der Angreifer bis zu seinem 18. Geburtstag bei Santos bleibt, zwischendurch aber immer wieder am Trainingsgelände der Dortmunder vorbeischaut und dort langsam herangeführt wird – insgesamt acht Reisen sind in diesem Zeitraum geplant.