BVB: Abnehmer für Haller gefunden?

Beim FC Utrecht kam Sébastien Haller in der Rückrunde der vergangenen Saison regelmäßig zum Zug. Das Leihgeschäft tat dem 30-jährigen Mittelstürmer, der viermal in der Eredivisie traf, gut. Während die Niederländer Haller gerne in den eigenen Reihen halten möchten, bietet sich parallel dazu womöglich eine neue Option für den Ivorer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einem Bericht von Yagiz Sabuncuoglu zufolge fand kürzlich ein Treffen zwischen Haller und Vertretern von Antalyaspor statt. Der türkische Erstligist erkundigte sich nach dem Zustand des routinierten Vollstreckers und fragte Modalitäten eines potenziellen Transfers ab. Bis 2026 steht Haller noch bei Borussia Dortmund unter Vertrag.

Gut möglich, dass sein Gehalt auch einem Wechsel in die Süper Lig im Wege steht. Dem Vernehmen nach verdient Haller neun Millionen Euro in Dortmund. Utrecht könnte nur eine halbe Million pro Saison anbieten. Vielleicht würde sich die Unterschrift bei Antalyaspor für Haller etwas mehr lohnen.