BVB: Zwei richtungsweisende Deals terminiert

Borussia Dortmund hat unter Niko Kovac eine beeindruckende Entwicklung genommen. Von Platz elf ging es nach einem starken Schlussspurt noch auf Champions League-Rang vier. Doch auch in Hinblick auf Einstellung, Wille und Kampf hat der Kroate dem BVB ein neues Gesicht verliehen.

Diese Leistung wollen die Schwarz-Gelben in Person von Lars Ricken honorieren. „Wir haben Niko im Februar bewusst einen Vertrag bis 2026 gegeben. Niko ist kein Feuerwehrmann. Wir wollten den Spielern klarmachen, dass er auch nächste Saison da ist und dass sie ihm wirklich folgen müssen. Wir haben den Zeitablauf für die kommenden Monate besprochen und gesagt: Wir besprechen alles in Ruhe nach der Klub-WM“, lässt der Geschäftsführer Sport im Interview mit der ‚Bild‘ durchblicken.

Auch Nico Schlotterbeck (25), der aktuell aufgrund eines Meniskusrisses ausfällt, soll zeitnah seinen 2027 auslaufenden Vertrag verlängern. „Unsere gegenseitige Wertschätzung steht außer Frage. Nico kommt ja auch an keiner Kamera vorbei, ohne zu sagen, wie cool er es findet, bei Borussia zu spielen. Das ist keine Floskel von ihm, er ist eine absolute Identifikationsfigur. Eine Verlängerung wäre aus meiner Sicht eine Win-win-Situation sein. Nico kann diesen Klub in den kommenden Jahren prägen“, so Ricken.