Bundesliga-Klub beißt bei Ibrahimovic an

Eine Leihe, die sich mal so gar nicht gelohnt hat: Arijon Ibrahimovic kam bei Lazio Rom nur zu mageren 19 Einsatzminuten. Zwölf in der Coppa Italia, sieben davon in der Serie A. Dass die Laziali von der Kaufoption keinen Gebrauch machen, wundert deshalb nicht. Aber auch beim FC Bayern hat der 19-Jährige kurzfristig keine Aussicht auf Spielzeit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch sieht Ibrahimovic seine Zukunft in der Bundesliga, berichtet die ‚Bild‘. Als möglichen Abnehmer nennt das Boulevardblatt den 1. FC Heidenheim. Der Erstligist soll das Offensivtalent auf dem Zettel haben. Im Raum steht eine weitere Leihe, das entspricht auch der Absicht des Jungprofis.

Vom Interesse des 1. FC Nürnberg wurde bereits vor einer Woche berichtet. Zusätzlich beschäftigen sich wohl auch Cagliari Calcio und der FC Genua mit dem talentierten Angreifer, der im Profifußball noch nicht so richtig Fuß fassen konnte.