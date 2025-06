Nürnberg buhlt um Bayern-Talent

Arijon Ibrahimovic könnte den FC Bayern erneut vorübergehend verlassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, signalisiert der 1. FC Nürnberg Interesse an einer Leihe des 19-jährigen Offensivtalents, das Ende Juni von einem erfolglosen Gastspiel bei Lazio Rom zurückkehrt.

Die Kaufoption in dem im Januar ausgehandelten Leihvertrag werden die Römer verstreichen lassen. An die Bayern ist der dribbel- und schussstarke Rechtsfuß noch bis 2027 gebunden. An der Säbener Straße plant man aber nicht mehr so richtig mit Ibrahimovic, das belegt die Kaufoption, die mit Lazio vereinbart worden war.