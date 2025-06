Neues Angebot: Bayern bringt Barças Williams-Deal ins Wanken

Bisher sah alles danach aus, dass der FC Bayern bei Nico Williams leer ausgehen wird. Zwischen dem Flügelstürmer von Athletic Bilbao und dem FC Barcelona scheint eigentlich alles klar zu sein. Schaffen die Katalanen es, einen Transfer des 22-Jährigen zu finanzieren, wird der spanische Nationalspieler nach Barcelona wechseln.

Ganz so leicht wollen sich die Bayern aber wohl nicht geschlagen geben. Die ‚L’Équipe‘ berichtet nun, dass der deutsche Rekordmeister Williams ein verbessertes Angebot vorgelegt hat. Bei einer Unterschrift würde der Rechtsfuß in München zehn Millionen Euro netto kassieren. Über leistungsbasierte Boni wäre es ihm sogar möglich, zwei weitere Millionen hinzuzuverdienen.

Die Ausstiegsklausel in Höhe von 58 Millionen Euro wäre weiterhin kein Problem für den Bundesligisten. Parallel dazu gibt es große Sorgen in Barcelona, die festgeschriebene Ablösesumme auf einen Schlag zu zahlen und im Gehaltsgefüge ausreichend Platz zu schaffen, um Williams zu registrieren. Mit dem neuen Angebot setzt Sportvorstand Max Eberl den FC Barcelona gehörig unter Druck und stellt die Zusage von Williams an Barça auf die Probe.