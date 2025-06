Braunschweig: Angebot für Gladbach-Talent

Borussia Mönchengladbach könnte ein vielversprechendes Fohlen davon galoppieren. Laut ‚Bild‘ liegt Noah Pesch (20) ein Angebot von Eintracht Braunschweig vor. Auch Gladbach wäre verhandlungsbereit, fordert aber mehr Ablöse als die bislang im Raum stehenden zwei Millionen Euro, so die Boulevardzeitung.

In Gladbach erhielt Pesch in der vergangenen Saison nur fünf Einsatzminuten in der Bundesliga. Beim Zweitligisten aus Niedersachsen erhofft sich das Offensivjuwel mehr Spielpraxis auf höherem Niveau. Für Gladbachs zweite Mannschaft trumpfte Pesch in der vergangenen Spielzeit schon in der Regionalliga auf. Am Ende standen 20 Tore und neun Assists in 30 Ligaspielen für den Youngster zu Buche.