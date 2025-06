Chelsea mischt bei Kolo Muani mit

Bis nach der Klub-Weltmeisterschaft ist Randal Kolo Muani noch an Juventus Turin verliehen, ob er anschließend zu Stammklub Paris St. Germain zurückkehrt, steht in den Sternen. Nicht nur die Wiedereingliederung bei PSG oder ein Wechsel zu Leihklub Juve steht zur Debatte, sondern auch ein Transfer zum FC Chelsea ist im Bereich des Möglichen, so die ‚L’Équipe‘.

Die Blues haben dem Bericht der französischen Tageszeitung zufolge die Verhandlungen eingeleitet. Insbesondere bei einem Abgang von Nicolas Jackson (24) wäre Kolo Muani ein möglicher Ersatzkandidat. Juventus würde den französischen Nationalspieler weiterhin gerne in den eigenen Reihen halten. Wohin es den 26-Jährigen am Ende auch verschlägt, er wird mit hoher Wahrscheinlichkeit bei einem Topklub landen.